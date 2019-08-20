Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Aydıntepe ve Arpalı'ya ziyaret
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Başkan Pekmezci'den Aydıntepe ve Arpalı'ya ziyaret

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Pekmezci'den Aydıntepe ve Arpalı'ya ziyaret, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Kaymakam Akın ve Belediye Başkanları Şentürk ile Polattimur, Bayburt'a hizmet yolunda kendisine başarı temennisinde bulundular.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a misafirperverliklerinden ve kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a hayırlı olsun dileklerini de iletti. - BAYBURT
Abdurrahman Polattimur, Aydıntepe, Bayburt, Arpalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:11 Kaynak: İHA
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