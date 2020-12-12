Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest - Son Dakika

Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest

12.12.2020 17:23
Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede görev yapan Uzman Jandarmaların nezninde tüm Jandarma Komutanlığı personellerine tatlı ve meyve ikramında bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede görev yapan Uzman Jandarmaların nezninde tüm Jandarma Komutanlığı personellerine tatlı ve meyve ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan ilçede faaliyet gösteren jandarma personellerini ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner'in selamı ileterek hazırlanan meyve ve tatlı paketlerini verdiler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, "Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma teşkilatımıza görevlerinde başarılar diler, Allah'a emanet ederim." dedi - ÇORUM

Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest

Abdulkadir Şahiner, Jandarma, Sungurlu, Sakine, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest - Son Dakika


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