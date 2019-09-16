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Başkan soner çetin aleviler toplumun çimentosu

40 dakika önce

Başkan Soner Çetin Aleviler toplumun çimentosuADANA'da Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce düzenlenen Aşure Günü'ne katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Alevilerin bu toplumun çimentosu olduğunu söyledi.

Başkan Soner Çetin Aleviler toplumun çimentosu

ADANA'da Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce düzenlenen Aşure Günü'ne katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Alevilerin bu toplumun çimentosu olduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Soner Çetin, 'Ben bu topluma ne yapsam azdır. Elimizden gelenin daha da iyisini yapmak zorundayız. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ile birlikte bu kültür merkezini açtık. İlçemiz dışında olmasına karşın 2 cem evini hizmete açtık. Sizlere söz verdiğimiz gibi burada 14 dönüm yeri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'na bağışladık. Şimdi seçim öncesinde bir söz daha verdik. Biliyorsunuz kardeşiniz sözünün eridir. İnşallah eski Şehitler Bulvarı'nda güzel bir cem evini hizmete sokacağızö dedi.

Başkan soner çetin aleviler toplumun çimentosu

Hacı Bektaş Veli, Soner Çetin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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