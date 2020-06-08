Başkan Teke: "Bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz"
Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün...
Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'yi Afyon ilimizde makamında ziyaret ettik. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı ve yükleme rampası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bölge ekonomimizin canlanması için oldukça önemli olan bu projenin detaylarını, yapılan maket ve sinevizyon gösterimi üzerinde inceledik. Projenein nakliye açısından Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi için önemini biliyoruz. Demir yolu ile bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz.Aynı zamanda Devlet Demir Yollarının bölgemizde yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bizlere bilgiler verdiler. Yakın ilgilerinden dolaylı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu projenin Altıntaş ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:23 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Başkan Teke: 'Bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı