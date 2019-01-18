Son Dakika Haberleri: Başkan Tiryaki'den Karne Müjdesi

Başkan Tiryaki'den Karne Müjdesi

1 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, sömestr tatiline girecek olan öğrencilere müjde verdi.

Başkan Tiryaki'den Karne Müjdesi, System.String[]
Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, sömestr tatiline girecek olan öğrencilere müjde verdi. "Karnesini getirene bir seans paten kaymak ücretsiz" diyen Başkan Tiryaki, çocukları sevindirdi.

Karnesini alan Altındağlı çocuklar, 19 Ocak Cumartesi günü Ali Ersoy Mahallesi'nde bulunan Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nden ücretsiz faydalanacak. Karnesini alıp getiren her öğrenciye Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti'nin kapılarının açık olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi. Tatilin ilk günü böyle güzel bir hediyeyi hepsi hak etti. Bu nedenle Cumartesi günü karnesini alıp gelen her çocuğumuza bir seans paten kaymak ücretsiz. Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum" dedi.

Altındağlı çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını da öğütleyen Başkan Tiryaki, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için başarılar diledi. "Altındağ'da sporun her dalıyla ilgilenilmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle spor tesisleri, yürüyüş yolları ve yüzme havuzlarının yanında bir de buz pisti açtık. Buz sporlarıyla da ilgilenen Altındağlı gençlerin olduğunu görmek çok güzel" diyen Başkan Tiryaki, Altındağ'dan çok başarılı sporcular çıkacağına inandığını söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Veysel Tiryaki, Altındağ, Güncel
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