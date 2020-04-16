Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza - Son Dakika

Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza

6 saat önce

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Diyanet İşleri Başkanlığına ilçede üç önemli yerin tahsisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza, System.String[]

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Diyanet İşleri Başkanlığına ilçede üç önemli yerin tahsisinin gerçekleştirildiğini söyledi.


Tekkeköy Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokol ile kullanılmayan belediye hizmet binası, belediye tarafından yapılan kuran kursu ile cami yapılması için hayırseverler tarafından belediyeye bağışlanan arsa dahil olmak üzere üç farklı yerin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında farklı alanlarda çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "8 milyar insanın ömründe ilk kez eşi benzeri olmayan duygular yaşadığı bu sıkıntılı ve zor günlerde yürüttüğümüz örnek çalışmaların yanında maneviyatı yüksek tarifsiz mutluluk yaşadığımız çok kıymetli üç imzayı atmış bulunuyoruz. Birincisi; daha önce belediye hizmet binası olarak kullandığımız altı katlı hizmet binamızı Diyanet İşleri Başkanlığımıza ilçe müftülük binası olarak kullanmak kaydıyla devrini gerçekleştirdik. Böylelikle yıllardır ilçemizde yaşanan müftülük binası sorununu ortadan kaldırmış olduk. İkincisi ise; ilçemizin nüfusu en kalabalık mahallerinde biri olan Kutlukent İstiklal Mahallemizde hayırseverimiz tarafından belediyemize hibe edilen arazimizi yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapımını birlikte gerçekleştireceğimiz medrese tarzında çok amaçlı bir külliye inşası için devrini gerçekleştirdik" dedi.


Kuran eğitim merkezi ve kuran kursu


Atılan imza sonrası tahsis edilen son yer hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Togar, "Üçüncü olarak inşallah arkamızdan nesiller boyu dua edilecek 4-6 yaş evlatlarımızın okul öncesi her türlü eğitimini alabilecekleri ve hanım kardeşlerimizin İslami, ailevi ve ilmi her türlü eğitimi görecekleri üç katlı yapımını tamamlayıp evlatlarımızın ve hanım kardeşlerimizin de eğitim almaya başladıkları bir ilim irfan yuvası olan binamızı yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza ilçe müftülüğümüzce kullanılmak kaydıyla tahsisini gerçekleştirdik. Bu manevi değeri yüksek ve anlamlı hizmetlerin mutluluğunu bu zor günlerde ilçemiz ve şehrimizle paylaşmak istedik. Rabb'im bu güzel işlerin oluşmasına emeği geçen, hayır yapan vesile olan tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul ve makbul eylesin" diye konuştu. - SAMSUN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Hasan Togar, Tekkeköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 22:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]