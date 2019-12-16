Başkan Topaloğlu Yerli Haftası'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Yerli Mali Haftası dolayısıyla Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulunda öğrencilerle buluştu.



Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Başkan Necati Topaloğlu, öğrencilere yerli malı haftasının önemini anlattı. Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu öğrencilerinin adeta 'sevgi seli' ile karşıladığı Topaloğlu, geleceğin anahtarı olan öğrencilerin başlarını okşadı, yanaklarından makas aldı. Etkinlikte konuşan Topaloğlu, yerli malının önemine vurgu yaparak, çocukların yerli malı kullanmasını teşvik etmek gerektiğini söyledi.



Belediye Başkanı Topaloğlu, "Doğal ürünlerin kullanımını öğrencilerimize ve çocuklarımıza öğretmek, onları bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Bu kapsamda her yıl yerli malı haftasını kutluyoruz. İnşallah yapılan etkinlikler amacına ulaşır. Temennimiz bu yöndedir" diye konuştu. - ANTALYA