Başkan Tutal '5 Yılda 16 Milyon Parke'
3 dakika önce
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye 5 yılda 16 milyon adet parke taşı döşedi.
Şehir merkezi ve kırsalda bulunan mahallelerde hizmetlerine aralıksız devam eden Seydişehir Belediyesi, kilitli parke taş ve çevre düzenleme çalışmaları ile vatandaşların takdirini kazandı.
Seydişehir'e 5 yılda, 450 bin metrekarelik sahada 16 milyon adet parke taşı döşendi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 'Çalışmalarımız hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimize dokunuşlar yaparak, büyük bir bölümüne kilitli parke taş döşedik. Yazın toz, kışın çamur olan yollarımız artık modern ve estetik bir görünüme kavuştu ' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:41 Kaynak: Bültenler
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