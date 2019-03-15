Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal '5 Yılda 16 Milyon Parke'

Başkan Tutal '5 Yılda 16 Milyon Parke'

3 dakika önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye 5 yılda 16 milyon adet parke taşı döşedi.

Başkan Tutal '5 Yılda 16 Milyon Parke', System.String[]

Şehir merkezi ve kırsalda bulunan mahallelerde hizmetlerine aralıksız devam eden Seydişehir Belediyesi, kilitli parke taş ve çevre düzenleme çalışmaları ile vatandaşların takdirini kazandı.

Seydişehir'e 5 yılda, 450 bin metrekarelik sahada 16 milyon adet parke taşı döşendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 'Çalışmalarımız hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimize dokunuşlar yaparak, büyük bir bölümüne kilitli parke taş döşedik. Yazın toz, kışın çamur olan yollarımız artık modern ve estetik bir görünüme kavuştu ' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:41 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık! Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal '5 Yılda 16 Milyon Parke'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]