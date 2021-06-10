Belediye Başkan Vergili, yaşlı bakım ve dinlenme merkezindeki yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaşlı bakım ve dinlenme merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bakımı üstlenilen yaşlılara yönelik hizmetlere bir yenisinin daha eklendiği belirtilerek, Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezinin hizmete girdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vergili, "Onlar için ne yapsak az. Belediye olarak onların mutlu bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların hayır duaları bize yeter. Bugüne kadar Karabük halkının hayır dualarıyla geldik. Ekiplerimiz hem yalnız yaşayan ya da yardıma ihtiyacı olan büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yeni açtığımız bu merkezde onların daha sosyal bir hayat sürmelerini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'in de yer aldığı kaydedildi.