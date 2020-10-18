Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil"

18.10.2020 14:27

- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil" Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı; "TUBİTAK ile beraber 'akıllı şehirler' konusunda ortak çalışmalar yaparak Avrupa Birliği projelerine talip oluyoruz" TTuzla Belediye Başkanı Dr.

- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil"

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı; "TUBİTAK ile beraber 'akıllı şehirler' konusunda ortak çalışmalar yaparak Avrupa Birliği projelerine talip oluyoruz"

İSTANBUL - TTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "TUBİTAK ile beraber 'akıllı şehirler' konusunda ortak çalışmalar yaparak Avrupa Birliği projelerine talip oluyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu "Yerel Yönetimler Akademisi 11" programına konuk olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ben hesap verebilir olmak zorundayım. Burası bana emanet edilmiş bir ilçedir. Ben bir emanetçiyim ve bir vekilim. Dolayısıyla ben bir vekil olarak asillerin beni sürekli buradan denetleyebilir ve sorgulayabilir olmasının yolu dijital ortamdır" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nun sosyal medya üzerinden düzenlediği "Yerel Yönetimler Akademisi 11" programının bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Başkan Yazıcı, Tuzla'da hayata geçirilen teknolojik yenilikleri, belediyecilikte sosyal medyanın önemi ve akıllı şehirler konularında önemli açıklamalarda bulundu. İnstagram ve Youtube üzerinden gerçekleşen canlı yayına katılım yoğun oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sosyal Medya, Belediye'nin yönetişim denilen katılımcı bir demokrasi anlayışını ortaya koyması için olmazsa olmazlardan bir tanesidir" dedi.

"Biz katılımcı yönetim denilen belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz"

Blockchain teknolojisini kamuda kullanan ilk belediyelerden biri olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı;" 'Akıllı Şehirler' konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. 'Akıllı Şehirler' konusunu konuşunca sadece dijitalleşme konuşulsa da bu işin akıllı yönetim tarafı da var. Akıllı yönetimi mesela biz katılımcı gençler ile birlikte 'Katılımcı bir yönetim oluşturabilir miyiz? Başkan bize sordu ama bildiğini yaptı denmemesi' için 'Blockchain' sisteminin kamuda ihalesini yapan ilk biz olduk herhalde. Yani 'Birlikte yönetelim, karar verin, sizce bu nasıl olmalı?' gibi gençler ve bütün vatandaşımız ile indirilecek bu uygulama ile birlikte, biz katılımcı yönetim denilen belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz şu anda TUBİTAK ile beraber 'Akıllı Şehirler' konusunda ortak çalışmalar yaparak Avrupa Birliği projelerine talip oluyoruz" dedi.

"Hesap verilebilirlik dijital alt yapı ile mümkündür"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Hesap verilebilir hizmeti sunmak dijital alt yapıyı geliştirmek ile mümkündür. Ben hesap verebilir olmak zorundayım. Burası bana emanet edilmiş bir ilçedir. Ben bir emanetçiyim ve bir vekilim. Dolayısıyla ben bir vekil olarak asillerin beni sürekli buradan denetleyebilir ve sorgulayabilir olmasının yolu dijital ortamdır. Blockchain gibi değiştirilebilmesi imkansız olan ve eklenmesi çok zor olan sistemler ile yapılan her işi, yardımlarınızdan tutun, bütün kamu hizmetlerinin kayıt altına alınıp ve geriye dönük olarak değiştirilemez hale getirilmesini sağlayacak bir sistemi, teknoloji sayesinde sağlayabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil"

Belediyecilik hizmetlerinde sosyal medyanın önemine vurgu yapan Başkan Yazıcı;" Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak sanki mümkün değil gibi. Özellikle metropol bir şehirde yaşıyorsanız ve o şehirde ilçe belediye başkanıysanız, en uçta yaşayan bireyle temas kurabilmek büyük bir avantaj. Bu belediye için de birey içinde büyük bir avantaj. Artık 15 takipçisi olan bir bireyin paylaştığı bir paylaşım, bir anda Dünya'da 50 milyon 100 milyon kişinin izlediği bir viral haline dönüşebiliyor. Artık bundan ayrı bir dünya kurabilmek mümkün değil. Sosyal Medyanın belediyeler için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü, bir bireyin talebini ve isteğini görebilmek çok büyük bir imkan. Ben 2009 yılında göreve başladığımda daha yeni yeni bazı iletişim metotları gelişiyordu. Mahallelerde toplantılar yapıyorduk. 2009 yılında toplanıp insanların fikirlerini almaya çalışıyorduk. Şu anda ben bir gecede tüm sosyal medya platformlarından 350 kişinin fikrini alabiliyorum. Bu bir belediye başkanı için muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Belediye'nin yönetişim denilen katılımcı bir demokrasi anlayışını ortaya koyması için olmazsa olmazlardan bir tanesidir" dedi.

"İhtiyaç sahibi vatandaşımıza yarım saat içerisinde ulaşabiliyoruz"

Başkan Yazıcı; " Çok daha önemli bir şey var. Yarım saat içerisinde bana sosyal medyadan, 'Şu köşede bir köpek kaza geçirmiş, şurada bir vatandaşımız iki çocuğu ile dışarıda kalmış' denildiğinde yarım saat içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşabiliyoruz. Onların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Bu teknolojinin nimetlerinden bir tanesidir. Yani hızı getirdi. Artık 'Büyük balık, küçük balığı yutar' değil, 'Hızlı balık, yavaş balığı geçer' dünyasında yaşıyoruz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil

Sosyal Medya, Şadi Yazıcı, Üniversite, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; 'Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil' - Son Dakika

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