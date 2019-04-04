Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Mazbatasını Aldı

Başkan Yılmaz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Başkan Yılmaz Mazbatasını Aldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz, 4 bin 695 vatandaşın reyini alarak yüzde 55,85 oy oranı ile üst üste ikinci kez seçim kazandı. Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı (MHP) Hüseyin Doğan, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, belediye meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı kapsamında parti temsilcileri yeni belediye hizmet binası önünden hareket ederek Lapseki Adliyesine geldi. İkinci kez mazbata alan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bu güne kadar toplamda 4 mazbata aldım. Muhtarlık, il genel meclis üyeliği ve iki belediye başkanlığı oldu. Ben başta tüm hemşehrilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lapseki'ye hizmet etme noktasında üzerimize düşeni layıkıyla yapacağız" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

AK Parti, Çanakkale, Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel
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