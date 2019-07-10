BAŞKAN YILMAZ, MHP Bursa teşkilatını ağırladı

Cumhur İttifakı olarak seçim sonrası ortak akıl ve istişare kültürünü sürdürerek milletin ve devletin yararına çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler bir bütünü oluşturan parçalarız. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmaya karşı beraber göğüs gerdik. O geceden sonra yaşanan süreçte ortak aklı ve istişare kültürünü esas alan, milletimizin ve devletimizin hayrına olan çalışmalar yürüttük. Bundan sonra da oluşan bu birlik ve beraberlik ortamını, gönül birlikteliği halinde sürdüreceğiz. Seçim öncesinde olduğu gibi Yıldırım'a hizmet döneminde de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın, İlçe Başkanımızın, teşkilatlarının ve meclis üyelerinin desteğini hissediyoruz. Bizlere olan desteğini yineleyen ve ziyaretleriyle memnun eden Sayın İl Başkanımıza ve İl Yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

Yıldırım'ın kalkınması ve Yıldırımlıların refahının sağlanması için Başkan Yılmaz'a olan desteklerinin ve inançlarının tam olduğunu dile getiren MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Dün olduğu gibi, yarın da, bizim desteğimiz yanınızda. Ülke genelinde oluşturulan bu birlik ve beraberlik ittifakı, Bursa'da da, Yıldırım'da da sürüyor. Biz teşkilatlarımızla memleketin hayrına olan her çalışmada sonsuz destekçiyiz. Yıldırım'ın ve Bursa'nın kalkınması için gereken sorumluluk almaya ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Başkanımız Oktay Yılmaz'ın Yıldırım için atacağınız her adımda yanınızdayız. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.