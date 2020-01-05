Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti.

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti.


Ziyarette Başkan Yüce'ye eşi Filiz Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar eşlik etti. Sürdürülen faaliyetler hakkında sorumlulardan bilgiler alan Başkan Yüce, tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin oyunlarını ve derslerini izleyen Başkan Yüce, son olarak keman ve gitar sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.


Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yüce, "Sosyal Gelişim Merkezlerinin her geçen gün öneminin ne kadar arttığının farkındayız. SGM'lerimiz binlerce öğrenciye, engelli kardeşlerimize ve kadınlara çok farklı alanlarda hizmet vermektedir. Çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar bu merkezde buluşarak hem vakitlerini bilgiyle değerlendiriyor hem de yeni beceriler, bilgiler öğreniyorlar. Bizim SGM'lerde ki temel amacımız geleceğin teminatı öğrencilerimizin ahlaklı, kendine güvenen ve boş zamanlarını kaliteli geçirip güzel dostluklar edinen bireyler olmasıdır. Bu doğrultuda her ilçemizde bir Sosyal Gelişim Merkezi kurma düşüncemiz var. Son olarak Karasu SGM'yi hizmete aldık. İnşallah diğer ilçelerimizde de vatandaşlarımızı SGM'ler ile buluşturarak sosyal hayatlarına katkı sağlayacağız" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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