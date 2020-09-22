Başkan Yüce Çark Caddesi'ndeki dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çark Caddesi bölgesinde devam eden dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Donatım Park yanında bulunan yüzme havuzu ile Çark Caddesi kavşağı arasında başlayan çalışmalarla yol asfalta hazırlanıyor.

Serdivan istikametinde Sanayi Caddesi kavşağına kadar uzanacak çalışmalarda ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Yüce, dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çalışmanın kente hayırlı olmasını temenni etti.

Başlattıkları dönüşüm atağı ile şehrin caddelerini ve grup yollarını modern görünüme kavuşturduklarını aktaran Yüce, "Yazlık Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz dönüşümün devamı niteliğinde olacak bir çalışmayı da Çark Caddesi kavşağı bölgesinde tamamlıyoruz. Şehrimiz merkezinde deforme olan arterleri yenilemeye devam edecek, konforlu ve rahat ulaşımlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.