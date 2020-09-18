Başkan Yüce, sağlık yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis'i kabul etti.

Öğütlü ile yeni atamaları yapılan Karabay ve Halis'e başarılar dileyen Yüce, görüşmede pandemiye ilişkin son bilgileri aldı.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü nezdinde tüm sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını dile getiren Yüce, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız fedakarlıkla görevlerini ifa ediyor. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her birimiz sağlık ordumuzun özverili çalışmalarına gölge düşürmemek adına sorumluluk sahibiyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeli, tedbirlere sıkı sıkıya uymalıyız." ifadesini kullandı.

Sakarya'daki rakamları asgari düzeye çekmek adına tüm vatandaşları sorumlu davranmaya davet eden Yüce, şunları kaydetti:

"Salgın maalesef herkes tarafından aynı şekilde önemsenmiyor. 'Bana bir şey olmaz.' anlayışı ortadan kalkmış değil. Salgının toplumu zayıf düşürmesine izin vermeyelim. Unutmayalım tedbir, mücadeleden, maskeyle nefes almak, entübe halde nefes almaktan kolay. Evimizde ailemizle vakit geçirmek, hastanede tek başına yatmaktan daha caziptir."

Öğütlü de sağlık alanında verdiği desteklerden ötürü Başkan Yüce'ye teşekkür etti.