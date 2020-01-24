Başkandan çocuklara

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali devam ediyor.



Festivalde Karagöz Hacivat, tiyatro, illüzyon, resim ve denet atölyelerinin ardından Rafadan Tayfa animasyon filmi Gemlikli çocukların beğenisine sunuldu. Ücretsiz gösterime çocuklar ve anneleri büyük ilgi gösterirken 14.00 ve 16.00'da gerçekleşen iki seansa bin 500'den fazla kişi katıldı. Yedi yüz kişilik salonda yer bulamayanlar merdivenlere oturarak filmi izledi.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan film gösterimi öncesi salona gelerek çocuklarla fotoğraf çekildi. Velilere de selam veren Başkan Sertaslan, kısa bir konuşma yaparak çocuklara tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Sertaslan, " Çocuklar, karneleri aldınız, biliyorum ki hepinizin karneleri yıldızlı pekiyilerle dolu. Alamayanlar ise bir daha dönem mutlaka alacaklar. Çocuklar, siz mutlu olun. Sizin mutluluğunuz için çalışıyoruz. Siz mutlu büyürseniz eğer ülkemizin gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Evde olduğunuz zamanlarda kitap okumanızı istiyorum. Bana söz verir misiniz?" diye sordu.



Çocuklar, başkanın isteğine hep bir ağızdan söz diye bağırdılar. Ardından Başkan Sertaslan sahnede çocuklarla özçekim yaptı. - BURSA