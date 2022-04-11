Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı

11.04.2022 16:34
Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı

Başkent'te son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 606 bin adedi dolu olmak üzere 4 milyon 41 bin makaron, 2 bin 976 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 255 adet cinsel içerikli ilaç, 2 bin 194 adet sahte bandrol, bin 800 paket kaçak sigara, 72 litre sahte alkollü içki, 21 adet cep telefonu, 2 adet araç, 1 adet araç motoru ve 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. - ANKARA

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İstanbul'da kaçak tütün satıcılarına operasyon İstanbul'da kaçak tütün satıcılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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