Başkent'te otomobille çarpışan motokurye yaralandı - Son Dakika
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Başkent'te otomobille çarpışan motokurye yaralandı

24.06.2022 19:09
Başkent'te otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Ankara'da otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Ankara'da otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Sincan Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 06 CRH 641 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 06 CPY 722 plakalı motor çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle kuryelik yapan Y.A. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Y.A.'ya olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobille çarpışan motokurye yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te otomobille çarpışan motokurye yaralandı - Son Dakika
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