Son Dakika Haberleri: Başkent'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkent'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

34 dakika önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkent'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 12.00 sularında Çankaya ilçesi Yüksek Hızlı Tren Garı'nın alt geçitinde meydana geldi. Olay Celal Bayar Bulvarı üzerinde merkez istikametine ilerlemekte olan Gökhan Yaman idaresindeki 06 FJ 1840 plakalı otomobil Yüksek Hızlı Tren Garı'nın alt geçitti çıkışında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 06 DB 5685 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan şoför Gökhan Yaman ve yolcu Zeynep Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracı şoförü Mehmet Salih Aslan kazayı 112 Hızır acil, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Yaman ve Yılmazı sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ambülanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan Yaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını Göremediği İçin Elektrik Direğine Çıkan Eşine "Atla" Dedi Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 02:10:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]