Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilenecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencilerinin hazırladığı 92 bitirme projesi, ürün, araç ve posterlerin sergileneceği etkinlik 6-7 Haziran'da Mühendislik Fakültesi'nde başlayacak. Sergide, acil durumlarda yenilikçi teknoloji ile hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlayan İHA, damar tıkanıklıklarının önceden tespitine yönelik geliştirilen cihazlar, görüntü işleme tabanlı akıllı trafik güvenliği sistemi ve depreme dayanıklı yüksek yapı tasarımı gibi projeler yer alacak.

04.06.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencilerinin Bitirme Projesi dersi kapsamına hazırladığı 92 projeye ait ürün, araç ve posterler 6-7 Haziran'da Mühendislik Fakültesi'nde sergilenecek. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tansel İç, serginin Ankara sanayisinden çok sayıda firmanın ve sanayi bölgelerinin destek olduğu projelerin topluma duyurulmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencilerinin bitirme projeleri sergilenecek. Öğrencilerin hazırladığı 92 bitirme projesine ait ürün, araç ve posterlerin sergileneceği etkinlik 6-7 Haziran'da saat 11.00'de Mühendislik Fakültesi'nde başlayacak.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tansel İç, "Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bitirme projelerinin öğrencilerin hem akademik hem de pratik becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığına inandığını belirtti.

Sergilenecek 92 proje arasında; 'Acil Durumlarda Yenilikçi Teknoloji ile Hızlı ve Etkin Müdahale İmkanı Sağlayan İHA', Damar Tıkanıklıklarının Önceden Tespitine Yönelik Geliştirilen Cihazlar', 'Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Trafik Güvenliği Sistemi' ve 'Depreme Dayanıklı Yüksek Yapı Tasarımı'  projeler yer alıyor.

Kaynak: ANKA

trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement