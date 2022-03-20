"Başkente Değer Ödülleri" töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi - Son Dakika
Üye Girişi

"Başkente Değer Ödülleri" töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi

20.03.2022 22:12
"Başkente Değer Ödülleri" töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi

İhlas Medya Ankara Temsilcisi merhum Batuhan Yaşar, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görülürken Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verenler arasındaydı. İşte törende özel kareler ve detaylar...

Ankara'nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından "Başkente Değer Ödülleri" töreni düzenlendi.Av. Bedia Teymur'un ödülleri sahiplerine verenler arasında yer aldığı tören tüm detayları ile medyada yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Ankara'da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimler Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödüllerini aldı.

BATUHAN YAŞAR'A MESLEKTE VEFA ÖDÜLÜ

Söz konusu ödül töreninde, bir süre önce vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

YORUMLAR
500

Bedia Teymur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Başkente Değer Ödülleri' töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 22:27:08. #1.13#
SON DAKİKA: "Başkente Değer Ödülleri" töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement