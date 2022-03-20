"Başkente Değer Ödülleri" töreninde Av. Bedia Teymur ödülleri sahiplerine verdi - Son Dakika

Ankara'nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından "Başkente Değer Ödülleri" töreni düzenlendi.Av. Bedia Teymur'un ödülleri sahiplerine verenler arasında yer aldığı tören tüm detayları ile medyada yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Ankara'da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimler Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödüllerini aldı.

BATUHAN YAŞAR'A MESLEKTE VEFA ÖDÜLÜ

Söz konusu ödül töreninde, bir süre önce vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü.