Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi

Kadın Lokalleri üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere el örgüsü kıyafet ve oyuncak hazırladı.

Kadın Lokalleri üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere el örgüsü kıyafet ve oyuncak hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü salgın dönemini evlerinde geçirmek zorunda kalan "Kadın Lokalleri" üyeleriyle "Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Bir Destek Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında başkent genelinde 21 noktada hizmet veren Kadın Lokalleri üyelerine 2 bin 100 paket yün ve şiş dağıtıldı. Kadınlar gönüllü olarak kazak, atkı, bere, şal ve oyuncak gibi ürünler ördüler. Kadınların örgüleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda yardımının yanında yeni yıl hediyesi olarak verilecek.

Son Dakika

Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu

Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı

Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9

Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim

Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı