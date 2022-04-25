Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

25.04.2022 17:12
Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Başkentte izinsiz kazı yapacağı öğrenilen 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet iş makinesi ile el dedektörü ele geçirildi.

Başkentte izinsiz kazı yapacağı öğrenilen 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet iş makinesi ile el dedektörü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları öğrenilen Y.S., M.S., O.K. ve B.T. adlı 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet iş makinesi, bir adet el dedektörü ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, Y.S., M.S, O.K. ve B.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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