Başkentte Su Kesintileri Vatandaşları Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkentte Su Kesintileri Vatandaşları Zorluyor

Başkentte Su Kesintileri Vatandaşları Zorluyor
05.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar'da planlı su kesintileri nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor.

Başkentte yaşanan dönüşümlü su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerdeki vatandaşlar, çeşmelerden içme suyu temin ediyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bir haftadır planlı su kesintileri yaşanıyor.

Kesintiler nedeniyle içme suyu temininde sorun yaşayan mahalle sakinleri, su ihtiyacını çevredeki çeşmelerden karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise ilçedeki marketlerden su satın alıyor.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Adem Terzioğlu, bir haftadır aralıklarla su kesintisi yaşadıklarını, günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Hijyen konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Terzioğlu, "Yemek, bulaşık, lavabomuz, banyo... Bunlar hijyen konularının başında gelen şeyler. Marketten alıyoruz, çeşmeden dolduruyoruz, eve su istiyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kesintileri belirli saat dilimlerinde düzgün verirlerse, insanlar mağdur olmaz." dedi.

Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Demirel ise yaşanan kesintiler dolayısıyla mağdur olduklarını kaydederek, "Belediye yetkililerinden bir an önce suyumuzu açmalarını istiyoruz. Nereden geliyorsa gelsin, depolarımızı doldursun. Hadi bizde depo var, olmayanlarda hiç su yok. Biz depoyla iki üç gün idare ediyorduk ama artık o da kurudu. Deposu olmayanlar daha perişan." ifadelerini kullandı.

Çeşmelerde gece mesaisi

İlçede su sorunu yaşayan vatandaşlar Mahmudiye Caddesi'ndeki çeşmeden gece geç saatlerde su temin ediyor. Sırada bekleyenler, su dolduranlara telefon ışıkları ve araç farlarıyla aydınlatma sağlıyor.

Çeşmeden su dolduran vatandaşlardan Cevat Duran, bir haftadır su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Akşam soğukta işten geliyoruz. Yorgun argın buraya gelip su telaşıyla uğraşıyoruz. Yetkililerden su sorunumuzun düzelmesini istiyoruz." dedi.

İlçede esnaflık yapan Naim Rençber de son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle bidon satışlarının arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte Su Kesintileri Vatandaşları Zorluyor - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
00:16
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:48:29. #7.11#
SON DAKİKA: Başkentte Su Kesintileri Vatandaşları Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.