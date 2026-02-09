Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, yapılan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 81-50
MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol: 65-70
Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 72-78
Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 72-70
