Basketbol: Toplu Sonuç
32 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası tek maçla tamamlandı. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası tek maçla, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin de 29. haftası 2 müsabakayla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: 93-70
Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 86-73
Banvit- Galatasaray
Doğa Sigorta
: 75-80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İstanbul Üniversitesi- Hatay Büyükşehir Belediyespor
: 63-83
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı- Akhisar Belediyespor
: 78-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim- Urla
Belediyespor: 54-89 Bursa
Büyükşehir Belediyespor- Yalova
VİP Gençlik: 77-50
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:55 Kaynak: AA
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