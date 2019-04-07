Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

32 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası tek maçla tamamlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası tek maçla, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin de 29. haftası 2 müsabakayla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-70

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 86-73

Banvit- Galatasaray Doğa Sigorta: 75-80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İstanbul Üniversitesi- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63-83

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Akhisar Belediyespor: 78-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim- Urla Belediyespor: 54-89

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Yalova VİP Gençlik: 77-50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:55 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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