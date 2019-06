Basketbolda hedef, Olimpiyat Oyunları'na katılmak

MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası ile ilgili, "İnşallah Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alır ve uzun yıllar sonra Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanırız. Bu bizim elde edebileceğimiz en büyük başarılardan bir tanesi." dedi.

Türkoğlu, tatil için geldiği Karadeniz Bölgesi'nde Rize'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun bu yıl çok farklı bir heyecanı yaşadığını, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'nun 5. kez üst üste, Anadolu Efes'in ise 18 yıl sonra ilk kez mücadele ettiğini anımsattı.

Kulüplerin yaptığı sağlıklı yatırımların sonunda başarılar elde ettiğini belirten Türkoğlu, "Biz federasyon anlamında bu süreçte onların yanında olup destek olmaya çalışan bir ekibiz. Yaptıkları sağlıklı ve uzun soluklu yatırımların sonucunda böyle bir başarı elde ettiler. Avrupa'da bizleri temsil eden Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in yanında diğer organizasyonlarda da bizi gururlandıran tüm kulüpleri tebrik ediyorum. İnşallah artarak devam eder." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali ile ilgili şunları kaydetti:

"İyi olan kazansın. Çok keyifli bir seri olacak. Salonlara gelecek, televizyondan maçları takip edecek basketbolseverler için güzel bir seri izleyeceğiz. Bizim amacımız iki takıma da bu süreçte yardımcı olabilmek. İki takımın taraftarı da takımlarını yalnız bırakmayacaktır. İki takımımıza da başarılar diliyorum. TBL şampiyonu olarak Süper Lig'e katılma hakkı kazanan Bursaspor'u kutluyorum. OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket de Süper Lig bileti için play-off finalinde karşı karşıya geliyor. Bu yıl tüm liglerimizde çok güzel sezonları geride bıraktık."

"Trabzonspor'un kapatılması bizi çok üzdü"

Basketbolun gelecek yıllarda Türkiye'nin tamamına yayılmasının en büyük hedefleri olduğunu anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un bir dönem ligimizde boy göstermesi bizi çok mutlu etmişti. Bu yüzden kapatılmasına çok üzüldük. Nedenini de hala anlamlandırabilmiş değiliz. Böyle güzel şehirler için bayramdan sonra girişimlerimiz olacak. Trabzon'un yanı sıra Rize'de de çok güzel tesisler var. Basketbolu buralara da getirebilirsek bu bizi mutlu eder. Karadeniz halkı sporu çok sever ve her zaman destekler. Basketbolu Anadolu'ya yaymak çok önemli. İki gündür Karadeniz'deyim. Gösterilen ilgi, alaka ve sevgi için teşekkür ediyorum. Bu ilgi, buraya getirilecek farklı organizasyonlar için de büyük destek sağlayacaklardır."

Türkoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı ile seyahat esnasında konuşma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Yeniden bir girişim yapabileceklerini belirttiler. Trabzon da Rize de basketbolumuza kazandırmayı çok istediğimiz şehirler. Ülkemizin tüm şehirlerine basketbolu sevdirmek istiyoruz." dedi.

NBA oyuncuları milli takımda olacak

Türkoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın E Grubu'nda mücadele edeceğini söyledi.

Dünya Kupası öncesinde güzel gelişmelerin yaşandığının altını çizen Türkoğlu, "NBA'de bizi temsil eden ve gururlandıran Ersan, Cedi ve Furkan'ın milli takıma geleceklerini söylemesi bizi çok mutlu etti. Önemli olan, yazı iyi ve sakatsız bir şekilde geçirmemiz. Son iki yıldır Ufuk hoca ile yakaladığımız güzel bir atmosfer var. Ufuk hoca ve yardımcıları ile gerçek anlamda kendisini buraya veren, burada olmak isteyen genç arkadaşımızın özverisi de bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, grubun kolay ekiplerden oluşmadığını vurgulayarak, "ABD'nin olması dezavantaj ama grubu ikinci bile bitirsek bizi farklı yerlere getirecektir. İlk gruptaki sonuçları 2. gruba da taşıyacağımız için her kazanacağımız maç bizim için çok önemli. Çocuklar güzel bir yaz geçirecek ve temmuzda kampa başlayacağız. Şu anda herkes oraya sağlıklı bir şekilde gelecek gibi gözüküyor ve yapacağımız hazırlık maçları ile kendimizi turnuvaya en iyi şekilde hazırlayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gruptan avantajlı çıkmanın ilk hedef olduğunu belirten Türkoğlu, "İnşallah Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alır ve uzun yıllar sonra Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanırız. Bu bizim elde edebileceğimiz en büyük başarılardan bir tanesi. Bizim sporculuk zamanımızda elde edemediğimiz bir başarıydı. Kadınlarımız iki defa gitti. İnşallah bu yıl erkeklerimiz de bizi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edebilme hakkını kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, Kadın Milli Takımı'nın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini anımsatarak, Ceyhun Yıldızoğlu ile başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Basketbolda amacın her zaman altyapıya önem vererek gençlerle oynayabilmek olduğuna değinen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bazen değişiklikler gerekiyor. Bulunduğunuz ortam ve turnuvalarda en üstü hedeflemeniz gerekiyor. Farklı arkadaşlardan verim almamız gerekiyor. Gerek Ali Muhammed, gerekse Wilbekin her seferinde milli takımda olmak istediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu benim dışımda teknik ekibin vereceği bir karardır. Şu anda henüz böyle bir girişimde bulunmadılar. Kim olacağını ben de bilmiyorum. Bu tamamen Ufuk hocanın takdirinde olacak. İkisi de her çağrıldığında milli takımımızda olmak istediler."

Türkoğlu, NBA'de Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasında oynanan final serisini de takip ettiğini ve Toronto'nun öne geçmesini şaşkınlıkla karşıladığını aktararak, "Golden State 5 yıldır final serisinde. Sporda sakatlıklar çok etkili oluyor. Bunun örneğini şu anda Golden State yaşıyor. İki önemli oyuncusu sakat. Kevin Durant ve Klay Thompson oynayamıyor. Toronto bunu avantaja çevirdi. Bu avantajını koruyabilirse tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak." diye konuştu.

