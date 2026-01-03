Baskil'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Baskil'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Baskil'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
03.01.2026 21:09
Elazığ Valiliği, Baskil'de meydana gelen deprem sonrası hasar ihbarı olmadığını açıkladı.

VALİLİK: HASAR İHBARI YOK

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20: 27'de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Öte yandan deprem anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Elazığ Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Baskil, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

SON DAKİKA: Baskil'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
