Baskil'de Okul Servislerine Denetim

Baskil\'de Okul Servislerine Denetim
04.02.2026 10:18
Elazığ Baskil'de okul servis araçlarına denetim yapıldı, güvenlik ve hijyen şartları kontrol edildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, "okul taşıtı" yazıları ve "dur" levhaları kontrol edildi.

Sürücülerin belgeleri ve araçların hijyen şartlarına uygunluğu ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok unsurda inceleme yapıldı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve öğrenci indirme-bindirme sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçe merkezi güzergahlarında yapılan denetimlerde taşımalı eğitim bölgesinden gelen öğrencilerin güvenliği için denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

