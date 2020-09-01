Başpehlivan Ali Gürbüz: Güreşleri yapmamak Kırkpınar tarihine ihanettir - Son Dakika

Başpehlivan Ali Gürbüz: Güreşleri yapmamak Kırkpınar tarihine ihanettir

KIRKPINAR'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz, "658 yıllık geleneğimizi hayat bu kadar normale dönmüşken, her şeyler yapılıyorken yapamamamız çok üzücü bir durum ve koca şanlı Kırkpınar tarihine ihanettir" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Ali Gürbüz: Güreşleri yapmamak Kırkpınar tarihine ihanettir, System.String[]

KIRKPINAR'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz, "658 yıllık geleneğimizi hayat bu kadar normale dönmüşken, her şeyler yapılıyorken yapamamamız çok üzücü bir durum ve koca şanlı Kırkpınar tarihine ihanettir" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırkpınar güreşlerinin yapılıp yapılmayacağı ya da ne zaman yapılacağı yönündeki belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılması gerektiğini savunan Gürbüz, "Bu zorlu koronavirüs sürecinde sessizliğimi korudum, antrenmanlarıma konsantre oldum. Çünkü Kırkpınar'ın kesin yapılacağından emindim. İlk önce '5 Haziran'da açıklayacağız' dediler, bir sonuç çıkmadı. Neyse 3 Temmuz'a attılar. 'Hadi 3 Temmuz'a kadar da kendimizi sıkalım, tam gaz çalışalım' dedik. Nasıl olsa kesin bir sonuç çıkar ama maalesef çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Biz tam 10 aydır antrenman yapıyoruz. Bir sporcunun kendisini 10 ay koruması, formda tutması kolay mı? Daha ne kadar süre vücutlarımızı ve psikolojimizi hazır tutabiliriz. Böylesi önümüzü göremediğimiz belirsizliğin içinde yapacaksanız, Kırkpınar'ın tarihini belirleyin, yapın. Eğer yapmayacaksanız da bunu açıklayın" sözleriyle sitemini dile getirdi.

'PLAJLAR, AVM'LER AÇIK, FUTBOL MAÇLARI OYNANIYOR'Er meydanında güreşme isteğini vurgulayan Ali Gürbüz, pandemi sürecinde hayatın büyük bölümü normale dönmüşken güreşlerin yapılmamasına tepki gösterdi. Kırkpınar'ın tarihinin belirlenmesi veya yapılmayacaksa da bu durumun açıklanmasını talep eden Ali Gürbüz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yani artık bir açıklama bekliyoruz. Sezondan zaten geçtik, para kazanmaktan da geçtik. Biz pehlivanlar ecdat yadigarı ata sporumuzu icra etmek, er meydanlarında kan, ter döküp yiğitçe güreşmek istiyoruz. 658 yıllık bir gelenek, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmış, dünyanın en eski spor organizasyonunu nasıl gerçekleştiremeyiz aklım almıyor. Kırkpınar geçmişte savaşlarda, salgınlarda, darbelerde, her şartta yapılmış. Şimdi plajlar, AVM'ler, çarşılar, dükkanlar açık, oteller açık, toplu ulaşım araçları çalışıyor, futbol maçları oynanıyor, Harbiye'de konser veriliyor, Gazi Koşusu koşuluyor, Formula 1'in seyircili yapılması düşünülüyor, TV'ler binlerce insanı topluyor, programlar yapıyor, açılışlar, toplantılar, konferanslar vb. her şeyler yapılıyor."'BİZ DAHA NEYİ BEKLİYORUZ?'Kırkpınar'ın yapılması için yöneticilerin, yetkililerin elini taşın altına sokması gerektiğinin altını çizen Ali Gürbüz, açıklamasını şöyle tamamladı: "Türkiye'deki hemen hemen tüm sektörler normale dönmeye başladı. Hayat normale dönüyor, biz daha neyi bekliyoruz? Bizim en önemli tarihi dokumuz, en önemli geleneğimiz bu ülkenin, bu milletin ruhu olan 658 yıllık geleneğimizi hayat bu kadar normale dönmüşken, her şeyler yapılıyorken yapamamamız çok üzücü bir durum ve koca şanlı Kırkpınar tarihine ihanettir. Kırkpınar'ın yapılması için yöneticilerimizin, en alttan en tepeye kadar devlet yetkililerimizin taşın altına elini sokması lazım. Önlemler alınarak bir şekilde Kırkpınarımızı yapmamız gerekli. İnşallah 2020 yılı tarihi Kırkpınar güreşleri olur da er meydanlarını pehlivansız bırakmamış oluruz."

Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başpehlivan Ali Gürbüz: Güreşleri yapmamak Kırkpınar tarihine ihanettir - Son Dakika Spor

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