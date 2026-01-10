Başsavcılık, Depremde Yıkılan Bahar Apartmanı Davasında Tahliyeye İtiraz Etti

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bahar Apartmanı'nda 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "iyi hal" indirimiyle 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan kurtulan eski AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sanıklara cezada indirim yapılması ve tahliye kararı verilmesini "içimize sindiremiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu, sanık Mustafa Tütüncüler ile kamu görevlisi sanıklar Mustafa Bilgin ve Ali Çağlayan hakkında dava açtı.

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık Uncuoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanıklara 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar Uncuoğlu, Tütüncüler ve Bilgin'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulayarak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanık Uncuoğlu'nun cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Bilgin ve Mustafa Tütüncüler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali Çağlayan'a ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verildi.

"Tahliye kararı usul ve esas yönünden kanuna aykırıdır"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı itirazda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Bahar Apartmanı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu olduğu, Bahar Apartmanı'nın kalitesiz beton kullanılarak inşa edildiği, alınan karot örneklerinin laboratuvarda incelenmesi neticesinde, olması gereken basınç dayanımını sağlamadığının anlaşıldığı, etriye aralıklarının ve etriye kancalarının yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığı, kullanılan beton içerisinde, olması gerekenden çok daha büyük çapta agregaların kullanıldığı, donatı ve kalıp işçiliğinin kötü olduğu, binada asmolen döşeme kullanıldığı ve bunun da yıkılmaya etki ettiği anlaşılmakla; sanık üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunun niteliği, mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, atılı suçun 5271 sayılı CMK 'nın 100/3-a maddesinde sayılan katalog suçlardan olması dikkate alınarak tahliye karar verilmesi hukuka ve yasaya uygun değildir. Usul ve esas yönünden Kanuna aykırı bulunduğundan sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu hakkında verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması arz olunur."

"Bu kararı içimize sindiremiyoruz"

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan kurtulan eski AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sanıklara cezada indirim yapılması ve tahliye kararı verilmesini "içimize sindiremiyoruz" diyerek eleştirdi. Çetin, "Ben 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi oğlumu ve 25 yıllık diş hekimi eşimi kaybettim" ifadelerini kullandı. Çetin, şunları söyledi:

"Mahkeme, sanığın 60 yaşında olması ve binada ölenlerden birinin de kendi kız kardeşi olması nedeniyle, 'neden binayı kötü yapayım, içinde kardeşim de oturuyordu' şeklindeki savunmasını dikkate alarak tahliye kararı verdi. Başından beri, kardeşi dahil 10 kişinin ölümüne sebep olduğu suçuna rağmen sanık bu savunmasını sürdürüyordu. Depremde ölmek, hayatta kalmaktan daha hayırlıymış. Bu bina yıkımlarına sebep olanlar ve bu kararları alanların hepsine Allah aynı acıyı yaşatsın. Tahliye kararı, komşularımızla yasımızı tazeledi."

"Tahliye kararı acımızı yeniden tazeledi"

Depremde babasını kaybeden avukat Veysel Görücü de karara tepki gösterdi. Görücü, "Biz bu kararın bir müdahale ile verildiğini düşünüyoruz. Bu karar herkesi yaraladı; çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanması söz konusu. Cumhuriyet savcısı itirazda bulundu ve güzel bir dilekçe sundu. İtirazla birlikte süreç devam ediyor. Bu kararın değişebileceğini düşünüyorum. 6 Şubat'ın yıl dönümüne yaklaşırken alınan bu karar, acımızı yeniden tazeledi. Tutukluluk süresi ya da başka bir gerekçe tahliye için yeterli değildi. Adalet ve hakkaniyet açısından hiç hoş bir durum değil. Verilen karar herkese üzüntü verdi, kimseyi tatmin etmedi. Adalet mekanizmasına bakınca çıkan karar bizi şaşırtmadı ama eninde sonunda adaletin yerini bulacağını da biliyoruz" dedi.