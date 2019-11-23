"Baştacı kadınlar" hurma ile ayağa kalktı

Bilecik merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan kadınlar, aile bütçelerine destek olmak ve köydeki birlik beraberliği güçlendirmek adına kurdukları dernek aracılığıyla yöresel ürünlerin satışına başladı.

Köyde ikamet eden 23 kadın, şubat ayında bir karar vererek "Baştacı Kadınlar Derneği"ni kurdu. İlk planda yöresel pazara çıkan ve burada en çok beğenilen ürün olan ve 500 ton verim elde edilen hurma için proje hazırlayan kadınlar, bakanlıktan hurma kurutma tesisi için bütçe çıkarmayı başardı.

Başköy'de en çok yetişen ve lezzetiyle çevre illerde bilinen hurmaları tek tek ağaç dallarından kopararak derneğe getiren, burada kabuklarda soyup sıcak suda pişirip askılara asan kadınlar, böylece hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor, hem de köyün mahsülünün tanıtımına imkanı buluyor.

Baştacı Kadınlar Dernek Başkanı Gülsün Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bütünlük oluşturmak adına şubat ayında derneği kurduklarını kaydederek, "Derneğimize kayıtlı aktif 23 üyemiz var. Bu fikir herkesin hoşuna gitti. Sonrasında erişte, tarhana gibi yerel ürünle de yapalım ki dernek kendisini çevirsin dedik. Yöresel pazara çıktık. Burada en çok ilgiyi hurma gördü. Biz de onun projesini hazırladık. Açıkçası evde oturanların da bir şeyler yapması amacıyla yola çıktık. Onlar da evlerine bir gelir sağlasınlar." diye konuştu.

Bakanlıktan proje onayı aldılar

Başkan yardımcısı Sercan Kopukaya da köyde çok fazla hurma yetiştiğine dikkati çekerek, "Fiyat olarak kurusu daha fazla ettiği için böyle bir projeye karar verdik. İçişleri Bakanlığına projemizi hazırlayıp sunduk. Onun da onayı geldi. Şu anda dernek olarak kurutmasını yapıyoruz. Hem kadınlarımızın gelirini hem de hurmanın değerini arttırmayı hedefliyoruz." görüşlerini aktardı.

Dernek üyesi Gönül Sülükçü ise hurmaları topladıktan sonra derneğe getirdiklerini vurgulayarak, "Kabuklarını soyup kekikli kaynar suya batırıp ipe diziyoruz. Askılarda kuruma süresi bir ay. Sulanması ve güneşi görmesi çok gerekli. Yemekten sonra da karnın acıkınca da yenilebiliyor. İnşallah bu yolla biz de evimize bir katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

500 ton hurma

Muhtar Mehmet Karasu, köyün geçmişinin çok eski olduğunu ve Rumlara dayandığını aktararak, "Köyümüz ana asfaltın üzerinde, her tarafa çok rahat ulaşım sağlanıyor. 75 hane var, genelde emekliler yaşıyor. Kadınlarımız bir dernek kurdu. Gelirimiz yok ama onlara bir yer verdim. Bu hareketlerini memnuniyetle karşılıyorum. Köyümüzdeki hurmanın lezzeti hiç bir yerde bulunmuyor. Bunu tüccarlar söylüyor. 500 tona yakın hurma çıkıyor." açıklamasında bulundu.