Bataklıkta Bulunan 10 Şok Edici Şey
1 saat önce
Antik şehirler, insan bedenleri hatta yağmanlamayı bekleyen devasa hazineler; Bunların hepsini bataklıklarda bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Dikkatli olunmadığı taktirde sizi içine çekebilecek bataklıklarda bulunan şok edici şeyleri hazırladığımız video'ya hazırsanız başlayalım.
Antik şehirler, insan bedenleri hatta yağmanlamayı bekleyen devasa hazineler; Bunların hepsini bataklıklarda bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Dikkatli olunmadığı taktirde sizi içine çekebilecek bataklıklarda bulunan şok edici şeyleri hazırladığımız video'ya hazırsanız başlayalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:07 Kaynak: Youtube
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız
Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi