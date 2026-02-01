Batarya Patladı, Yangın Çıktı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde şarja takılı bataryanın patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi Ali Gaffar Sokak'taki ısı tesisat dükkanında şarja takılı olan matkabın bataryası henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.