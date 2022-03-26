Batı Afrika Bloku, Mali'ye yönelik yaptırımları sürdürecek - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'ye uyguladığı yaptırımları sürdüreceğini bildirdi.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Mali, Gine ve Burkina Faso'daki askeri darbeler sonrası durumu ele almak üzere Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası yapılan açıklamada, Mali'de Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılan seçim takviminin gecikmesi nedeniyle ülkeye uygulanan yaptırımların sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, yakın zamanda Gine ve Burkina Faso'da iktidarı ele geçiren cuntalara uyarılarda bulunuldu.

Gine'deki askeri liderlerin nisan sonuna kadar "geçiş için kabul edilebilir bir zaman çizelgesi" sağlamaları gerektiği belirtilen açıklamada, aksi takdirde hükümete ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

Burkina Faso'nun cuntasının 31 Mart'a kadar ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin serbest bırakılmaması halinde "bireysel yaptırımların" da uygulanacağı bildirildi.

ECOWAS ülkeleri Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatırken, Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Öte yandan, Mali'deki cunta hükümetinde görevli, aralarında Başbakan Choguel Maiga'nın da bulunduğu 5 isme yönelik Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı alınmıştı.

Tüm bu yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali, geçen hafta 31 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştiremediği için temerrüde düşmüştü.