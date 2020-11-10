"Batı Balkanlar Zirvesi" Bulgaristan'ın ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika

"Batı Balkanlar Zirvesi" Bulgaristan'ın ev sahipliğinde yapıldı

10.11.2020 17:19

"Berlin Süreci" kapsamında gerçekleştirilen Batı Balkanlar Zirvesi, sürecin eş başkanlarından Bulgaristan'ın ev sahipliğinde başkent Sofya'da düzenledi.

"Berlin Süreci" kapsamında gerçekleştirilen Batı Balkanlar Zirvesi, sürecin eş başkanlarından Bulgaristan'ın ev sahipliğinde başkent Sofya'da düzenledi.

Avrupalı bazı liderlerin ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de online olarak katıldığı zirvede, bölgesel iş birliği, ortak pazar planı ve AB'nin bölge için taahhüt ettiği 9 milyar avroluk yardım paketi ele alındı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yaptığı açıklamada, bu toplantının Bulgaristan ile Kuzey Makedonya eş başkanlıklarında yapılmasının sembolik önemine değinerek, eş başkanlardan birinin AB üyesi Bulgaristan, diğerinin ise bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya olmasının, Batı Balkanlar'ın gelişimi noktasındaki net desteğin göstergesi olduğunu söyledi.

Salgının dünya ekonomisine etkisini de değerlendiren Borisov, "Dünya ekonomisini ve insanların kaderlerini alt üst eden bu salgın, ulusal sağlık ve sosyal sistemlerimizi sınayarak değer sistemlerimizi de sarstı." dedi.

Borisov, Sofya ve Üsküp'ün Berlin Süreci'ndeki eş güdümlü çalışmaları kapsamında özellikle bölgenin altyapı bağlantılarının güçlendirilmesi, iş birliğinin ve bölgesel entegrasyonunun artırılması yönünde girişimler yapıldığının altını çizdi.

Batı Balkanlar'ın 20 milyon nüfuslu bir pazar olduğuna dikkati çeken Borisov, bu potansiyelin gençlerde perspektif yaratacağını, demografik krize çare olup bölgesel iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini pekiştireceğini vurguladı.

Makedon lider Zaev, zirve için Sofya'da

Zirve için Sofya'da bulunan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise bugünkü toplantıda bölgenin temel stratejik yönleri ve bölgesel ortak pazar eylem planı hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Zaev, bu zirvenin Batı Balkanlar'ın Berlin Süreci'ni kendinden bir parça olarak güçlü bir şekilde kabul ettiğinin kanıtı olduğunu belirterek, "Sürecin yol gösterici ilkesi, bu süreç içinde başlatılan girişimlerin sürekliliğini sağlamayı ve bölgede olumlu etkileri olan sonuçlara odaklanmayı amaçlıyor." dedi.

AB'nin bölge için taahhüt ettiği 9 milyar avroluk hibeye de değinen Zaev, Batı Balkanlar'ın desteklenmesi noktasında yatırımların büyütülmesi için ek 20 milyar avro destek de sağlanacağını ifade etti.

Merkel, Berlin Süreci kapsamındaki ilerlemelerden memnun

Zirveye video konferansla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Berlin Süreci kapsamında bölgesel ilişkilerde ilerlemeler sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buna ortak pazarın oluşturulması da dahil. Bu, özellikle ekonominin baskı altında olduğu dönemde ekonomi çevreleri için önemli bir kilometre taşı ve iyi bir mesajdır. Bu, bölgedeki insanlara ve şirketlere önemli ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Berlin Süreci'nin ve buradaki ilerlemelerin her zaman uzlaşma ve tarihsel gerilimlerinin üstesinden gelinmesiyle ilgili olduğunu ifade eden Merkel, bu nedenle sürecin devam etmesi temennisinde bulundu.

Merkel, gelecek yıl Batı Balkan Zirvesi'nin Berlin'de yapılacağını belirterek, Berlin'de yüz yüze görüşmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.

Bulgaristan, Berlin, Pazar, Sofya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Batı Balkanlar Zirvesi' Bulgaristan'ın ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika


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