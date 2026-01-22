Batı Trakya Müftülük Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Trakya Müftülük Sorunları

Batı Trakya Müftülük Sorunları
22.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya müftüleri, dini özerkliğin Yunanistan'daki yasal düzenlemelerle zedelendiğini belirtti.

Batı Trakya'daki seçilmiş müftüler, müftülük makamının Yunanistan'da yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla işlevsiz hale getirildiğini ve dini özerkliğin zedelendiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğinin simgesi olan müftülük makamının, Yunanistan devletinin müdahaleleriyle işlevsiz hale getirilerek bir devlet dairesi statüsüne sokulduğunu belirtti.

Şerif, müftülük kurumunun hukuki temelinin 1912 Balkan Savaşı sonrasında imzalanan 1913 Atina Antlaşması'na dayandığını kaydetti.

İbrahim Şerif, bu uluslararası sözleşme uyarınca bölgedeki Müslüman Türklerin dini konularda özerk bir yapıya sahip olması, müftülerin 18 yaşını geçmiş azınlık mensupları tarafından seçilmesi ve bu makamın evlenme, boşanma, miras gibi konularda geniş yetkilerle donatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Şerif, 1949'a kadar azınlığın kendi dinamikleriyle belirlediği adayların vali onayıyla göreve başladığını ancak bu yapının zamanla sistematik olarak bozulduğunu vurguladı.

Azınlık haklarının 1985'ten itibaren ciddi kısıtlamalara maruz kaldığını dile getiren İbrahim Şerif, bu süreçte azınlığa danışılmadan atamalar yapıldığını ve müftülerin yetkilerinin aşama aşama ellerinden alındığını aktardı.

Müftülerin miras hukuku üzerindeki yetkilerinin 2017'de kaldırıldığını, 2022'de yapılan yasal değişikliklerle ise müftülük kurumunun tamamen bir devlet dairesine dönüştürüldüğünü belirten Şerif, son olarak Dimetoka'ya atanan müftünün Atina'da bir devlet memuru gibi yemin etmesini eleştirdi.

Söz konusu atamayla azınlık iradesinin yok sayıldığını vurgulayan Şerif, mevcut yapıda müftülerin yalnızca resmi törenlerde yer alan sembolik figürler haline getirildiğini ifade etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dimetoka'daki müftü atamasının yeni bir uygulamaymış gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Trampa, söz konusu sürecin, eski bir yasanın güncellenmiş hali esas alınarak ve tamamen devletin kendi inisiyatifiyle oluşturduğu bir kurul aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, müftülük makamının yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla işlevsiz hale getirildiğini ve Batı Trakya'da dini özerkliğin zedelendiğini belirtti.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın bu tür dayatmaları kabul etmeyeceğini vurgulayan Trampa, azınlık iradesini dışlayan ve tek taraflı olarak gerçekleştirilen bu tür uygulamaların, azınlık nezdinde yok hükmünde sayıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Müftülük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Müftülük Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:49:24. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Trakya Müftülük Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.