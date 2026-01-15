Batman'da Binanın Merdiveni Çöktü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 12 katlı bir binanın ana girişindeki beton merdivenin blokları çöktü.

Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş kısmındaki beton merdivenin blokları çöktü. Çökmenin etkisiyle bina girişinde çukur oluştu. Gürültüyü duyan ve deprem olduğunu sanan binadakiler panikle dışarı çıktı. Çökme sırasında binaya girip çıkan kimse olmadığı için yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),