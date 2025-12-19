Batman'da direksiyon başında şüpheli ölüm - Son Dakika
Batman'da direksiyon başında şüpheli ölüm

19.12.2025 12:50
Batman'da sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında hareketsiz bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 16 BZ 624 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

