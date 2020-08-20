Batman'da doğaya 2 bin sülün ve kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika

Batman'da doğaya 2 bin sülün ve kınalı keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürü Ercan Turan, Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Sağlam, Kozluk Avcılar Derneği Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Gürgin Kalkan ve ekiplerinin katıldığı etkinlikte, il merkezi ve Kozluk ilçesinde çeşitli alanlara toplam bin sülün ve bin kınalı keklik bırakıldı.

Kalkan, bölgede gerek keklik gerekse sülün popülasyonunun artırılmasını istediklerini anlatarak, "Komisyon kararıyla sülün, keklik, kanatlı hayvanların yıl boyunca avlanma yasağı getirildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini, avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz." dedi.

Etkinliğin sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türleri doğaya salmak ve doğayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.