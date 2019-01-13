Son Dakika Haberleri: Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale

Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale

23 dakika önce

Batman'da izinsiz yürüyüşe müdahale HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındıBATMAN - Batman'da seçim çalışmaları kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

Batman'da izinsiz yürüyüşe müdahale
HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındı

BATMAN - Batman'da seçim çalışmaları kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti. HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir ise gözaltına alındı.
Batman'da HDP'nin seçim çalışmaları çerçevesinde Gülistan Caddesi'nde toplanan bir grup partili yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis, gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı. Özdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

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