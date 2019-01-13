Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale
23 dakika önce
Batman'da izinsiz yürüyüşe müdahale HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındıBATMAN - Batman'da seçim çalışmaları kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.
Batman'da izinsiz yürüyüşe müdahale
HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındı
BATMAN - Batman'da seçim çalışmaları kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti. HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir ise gözaltına alındı.
Batman'da HDP'nin seçim çalışmaları çerçevesinde Gülistan Caddesi'nde toplanan bir grup partili yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis, gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı. Özdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı
Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti