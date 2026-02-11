Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 11 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, halkının huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?