Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele
Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele

Batman\'da Kaçakçılıkla Mücadele
15.01.2026 14:05
Batman Jandarma, denetimlerde gümrük kaçağı ürün ve ruhsatsız silah ele geçirdi, 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman merkez ve merkez ilçe sorumluluk bölgesi ile Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde bulunan yol kontrol noktalarında icra edilen uygulamalarda, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. 22 farklı araçta yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 4 bin 222 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 700 adet taklit forma, 50 adet gümrük kaçağı muhtelif malzeme, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 17 adet 7,65 milimetre fişek, 14 adet 9 milimetre fişek ile 123 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 29 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığının, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika

SON DAKİKA: Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika
