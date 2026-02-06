Batman'da Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı - Son Dakika
Batman'da Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı

Batman'da Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı
06.02.2026 12:43
Kar maskeli 2 kişi, kuru sıkı tabanca ile kuyumcudan 1 kilo altın çalarak kaçtı. Olay araştırılıyor.

Batman'da kar maskeli 2 kişi, kuru sıkı tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkezde bulunan bir kuyumcu dükkanına kar maskeli 2 şüpheli geldi. Şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığı soygunda yaklaşık 1 kilo altın çalındı. Olay sırasında şüphelilerden birinin kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı, diğer şüphelinin ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun başına vurduğu öğrenildi. Şüpheliler, çaldıkları altınlarla birlikte motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili açıklama yapan Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, "Kar maskeli 2 hırsız kuyumcu kardeşimizin dükkanına geliyor. Hırsızlardan biri kuru sıkı tabancayla havaya ateş ediyor, diğeri ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun kafasına vuruyor. Yaklaşık 1 kiloya yakın altın alıp motosikletle kaçıyorlar. Kuyumcu kardeşlerimizi sabah erken saatlerde dükkan açmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

