Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı

BATMAN'da park halindeyken alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Tilmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.