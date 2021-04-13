Batman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu İlk Çalışmasını Yaptı - Son Dakika

Çalışma başlangıcında konuşma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rohat Cebe, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İdris Demir'in göreve başlaması ile Üniversitemizde güzel bir sinerji oluştu. Sayın Rektör hocamızın Batman Üniversitesi Korosu'nun kurulması isteği ile akademik ve idari personelden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu'nu kurma çalışmalarına başlandık." dedi.

Batman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu repertuarının Arş. Gör. Kayhan Tunç tarafından hazırlandığını belirten Prof. Dr. Cebe, "Repertuar hazırlanırken her kesin yakından bildiği yeşilçam filmlerinde söylenen şarkıları seçtik. Salgın nedeniyle Batman Üniversitesi ailesi olarak birbirimizden uzak kaldık. Bu vesileyle video konferans yöntemi ile bir araya geliyor, çalışmalarımızla pandeminin psikolojik baskısını azaltıyoruz. Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan tüm koristlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Batman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun yapılan ilk çalışmasında, bestesi Kerem Güney'e güftesi H. Münir Ebcioğlu'na ait olan 'Bir Kere Sevdim Diye' adlı hicaz şarkı çalışıldı. Covid salgını süresince çalışmalar her hafta belirlenen gün ve saatler içerisinde online olarak gerçekleştirilirken, salgının gidişatına göre ilerleyen süreçte koro çalışmalarının yüz yüze yapılması da planlanıyor.