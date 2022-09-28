Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı - Son Dakika
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Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı

28.09.2022 09:36
Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı

Batman Valiliği yerleşkesine gece saatlerinde demir parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı girişimi olmadığı ifade edilirken şahsın madde bağımlısı olduğu açıklandı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 00:10 sıralarında V.Y'nin valilik yerleşkesine parmaklıklarından atlamak suretiyle girme teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yerleşkede görevli güvenlik kuvvetlerince anında müdahale edilerek V.Y'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede şüphelinin "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı - Son Dakika
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