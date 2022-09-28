Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı - Son Dakika

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