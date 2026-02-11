Bayat Ekmekten Pizza

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Okuyan Çocuklar Kulübü üyesi öğrenciler, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla bayat ekmeklerden pizza yaptı.

Bahşılı Kaymakamlığının himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, İlçe Halk Kütüphanesi'nde evlerinden getirdikleri bayat ekmeklerla pizza yaparak ekmek israfına dikkati çekti.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Kaymakam Fidan Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger ve Şube Müdürü İsmail Hakkı Vatangül yaptı.

Kaymakam Bozkır, Okuyan Çocuklar Kulübü'nün, sadece bir kitap okuma kulübü olmadıklarını gösterdiklerini söyledi.

Kulübün farkındalık etkinlikleri ile sosyal sorumluluk projeleri de yaptığını ifade eden Bızkır, "Okuyan Çocuklar Kulübü üyesi öğrencileri, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla kütüphanede anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda Kaymakam Bozkır, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.