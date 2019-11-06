Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 120 bin fidan toprakla buluşturulacak
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 120 bin fidan toprakla buluşturulacak

Bayburt'ta 120 bin fidan toprakla buluşturulacak

7 saat önce

Bayburt'ta "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 120 bin fidan toprakla buluşacak.

Bayburt'ta 120 bin fidan toprakla buluşturulacak, System.String[]

Bayburt'ta "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 120 bin fidan toprakla buluşacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak etkinliğin, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de başlayarak 3 saat süreceğini söyledi.

Kavacık köyündeki etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Epcim, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile hem daha yeşil bir Türkiye hem de daha yeşil bir Bayburt idealiyle ilk fidanlarımızı dikeceğiz. Bayburt'ta bu kapsamda 120 bin fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Epcim, Bayburt'ta 7 ayrı noktada fidan dikimi yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimiz genelinde 7 ayrı noktada gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğiyle ilimizin orman varlığını artırma çabalarına önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu sayede gelecek nesillere de güzel bir miras bırakmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı dikili bir ağaçları olması noktasında güzel bir sonuç getirecek etkinliğe katılmaya davet ediyorum."

Cüneyt Epcim, Türkiye, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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