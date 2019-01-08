Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli
49 dakika önce
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt
'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 9 Ocak Çarşamba
günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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