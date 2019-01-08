Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

49 dakika önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:28:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]